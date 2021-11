Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Miron a recunoscut, in exclusivitate la Xtra Night Show, ca primește zilnic tot felul de mesaje nepoliticoase, prin care internauții il jignesc, folosesc cuvinte dure și fac tot posibilul pentru a-l critica. Cu toate acestea, Leonard Miron incearca sa nu puna la suflet și chiar le da motive…

- Conducerea unitații de invațamant susține ca totul este doar o joaca de copii, dar, totuși, au fost luate masuri suplimentare de supraveghere.In plus, cel care pare a fi capul rautaților s-a ales cu nota scazuta la purtare.Profesorii de serviciu au primit indicații sa fie cu ochii pe copilul agresat,…

- Un exemplu pentru toata lumea! A treia doza la venerabila varsta de 105 ani. Doamna Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, a primit duminica, la Centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, a treia doza de vaccin Pfizer BioNTech impotriva COVID-19. „M-a convins nepoata mea, care e medic, ca…

- Zi de sarbatoare in familia lui Vlad Gherman! Cea care i-a dat viața iși sarbatorește ziua de naștere și, bineințeles, actorul din Adela nu a putut trece cu vederea o zi atat de importanta pentru familia lui. Vlad Gherman i-a scris cel mai frumos și sincer mesaj mamei sale și a postat o fotografie in…

- Elena Merișoreanu nu s-a simțit bine deloc in ultimele zile, iar cantareața a decis duminica seara sa cheme salvarea și sa fie internata. In aceste momente, interpreta se afla in spitalul Matei Balș, dupa ce medicii au stabilit ca e infectata cu noul coronavirus. Ei bine, care este starea de sanatatea…

- Federația Romana de Automobilism a anunțat, astazi, trecerea in neființa a lui Adrian Borțica (61 de ani). Acesta era un impatimit al curselor cu automobilele istorice și a fost multiplu campion de viteza in coasta la istorice și la viteza. „Multiplul campion de viteza in coasta la istorice și la viteza…

- Beyonce, la 40 de ani. Ce mesaje video a primit de la alte vedete! Beyonce a implinit ieri, pe data de 4 septembrie, varsta de 40 de ani. O mulțime de celebritați i-au transmis divei, cu aceasta ocazie, urari aniversare. Oprah, Taylor Swift și Stevie Wonder sunt doar cațiva dintre cei care au filmat…

- Craig Adams, antrenorul personal al lui Beyonce, s-a stins din viața din cauza complicațiilor provocate de coronavirus.Familia artistei este devastata de vestea teribila, mai ales ca antrenorul personal era considerat un om sanatos și in forma.Decesul s-a produs saptamana trecuta dupa ce a intrat in…