Stiri pe aceeasi tema

- O delegație de la Serviciul Public de Ocupare și de la Proiectul iMigrantArmenia.EU din Armenia a efectuat la data de 23 mai, o vizita de lucru la Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat. Delegația, formata din 16 membri, condusa de Artak Mangasaryan, directorul Serviciului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a discutat, luni, cu omologul sau elen, Panos Kammenos, pe tema consolidarii relatiilor de cooperare in domeniul apararii dintre Romania si Grecia, se arata intr-un comunicat de presa transmis de MApN. Potrivit sursei citate, cei doi ministri au trecut in revista…

- Consolidarea efortului de colaborare in domeniul eficienței energetice dintre Guvernul Republicii Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova (PNUD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) a fost subiectul discuțiilor dintre ministrul Economiei și

- Filiala din Romania a gigantului german Siemens va reabilita 14 stații de transformatoare de tensiune medie pe intreg teritoriul Republicii Moldova in cadrul unui amplu proiect, finanțat de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), scrie mold-street.com.

- UniCredit Bank lanseaza Creditul verde, credit ipotecar pentru achizitia imobilelor cu eficienta energetica ridicata, destinat achizitiei de locuinte construite dupa 1 ianuarie 2000 si care detin certificate de eficienta energetica de tip A sau B+, informeaza banca. „Noua solutie de creditare…

- Agenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) va acorda Republicii Moldova asistența tehnica în valoare de 50,9 milioane de franci elvețieni, în baza noii Strategii de cooperare dintre Elveția și Republica Moldova pentru anii 2018-2021. Strategia va fi prezentata…

- Guvernul Germaniei va aloca doua milioane de euro pentru proiecte de modernizare a infrastructurii moldovenesti. In perioada 2005 – 2017 a fost gestionat un grant de 9,6 milioane de euro oferit Republicii Moldova de catre Ministerul de Dezvoltare si Cooperare Economica al Republicii Federale Germania…

- OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), fondata in 1961, are ca scop principal stimularea progresului economic prin facilitarea schimburilor si a comertului, prin implementarea unor serii de politici publice (in domeniul omonim) de-a gata. Despre OECD ca orientare sau…