Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de “romani din diaspora” ne-au invadat in aceste zile țara, intorcandu-se “acasa”. Este una din știrile cel mai des prezente in jurnalele tuturor televiziunilor, pe buzele tuturor romanilor. In primul caz, ii urmeaza considerații moderat revoltate, facute de invitații in platou. In al doilea…

- Pe baza Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie 2020 si a Ordonantei militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit masuri succesive privind limitarea libertatii de miscare si intrunire a cetatenilor, ceea ce afecteaza si viata religioasa publica a credinciosilor, in urma consultarii din data de 22…

- Este vorba despre o noua premiera în regiunea noastra, proiectul denumit „Seasons. Padurea de acasa!”. Inspirat de natura, proiectul „Seasons” dezvoltat de Studium Green este un turn bioclimatic de 14 etaje, construit durabil, responsabil și conectat cu natura,…

- Face bani din piatra seaca, asta pare a fi deviza lui Victor Slav. Astfel, de mai bine de un an, Victor Slav iși rotunjește veniturile de la petrecerile private unde este amfitrion alaturi de prietenul lui, Catalin Cazacu. Daca pana acum era ca un extra job, de trei luni este principala lui sursa de…

- Tzanca Uraganul nu are nico o explicatie pentru ceea ce s-a intamplat. "Sincer, chiar nu știu cine a vrut sa faca treaba asta. Nu este normal. Nu se poate așa ceva. Ketchup, muștar și frișca. Nu au facut rabat de la nimic. Uragane, dispari! Ma vad magician? Ma vad magician sa dispar? Probabil…

- „Hacuit" deja de prima instanta de mai multe infractiuni retinute prin rechizitoriu, e de asteptat ca o parte dintre acuzatii din dosar, 27 la numar, sa scape astazi in ciuda condamnarilor pronuntate de primul complet. Motivul: prescrierea faptelor. Printre cei care ar putea beneficia de prescrieri…

- Cantareata pop Shakira a dezvaluit intr-un interviu acordat programului de televiziune american "60 minutes" motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasca cu fotbalistul Gerard Pique cu care are o relatie de aproape zece ani: "Prefer sa fie mereu atent cu mine", a spus artista columbiana.

- Oana Roman a precizat ca nu este vorba de inselat, ci doar de nepotrivire de caracter. Oana Roman a rabufnit la adresa celebrului ei tata: "A uitat de mine anul asta. Si de ziua Isei, si de ziua mea si mai ales de Craciun" "S-au intamplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile,…