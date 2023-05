De voie, dar mai multe de nevoie, UDMR acceptă și comasarea ministerelor Amenințați ca vor zbura din Coaliție, cei de la UDMR au redus numarul pretențiilor, iar acum sunt de acord și cu reducerea numarului de ministere prin comasare. Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat marti ca in principiu cei de la UDMR sunt de acord sa aiba o discutie asezata, punctuala, pe comasare a ministerelor și a adaugat ca nu isi doresc sa iasa din Guvern. „Eu din cate stiu negocierile vor incepe in zilele urmatoare. Ce este cert, vom incepe negocierile si vom vedea. Daca vorbim de comasare, atunci vorbim de comasare la nivel principial si atunci inseamna ca orice minister… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

