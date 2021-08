De unde vine numele de ”Marea Neagră”? Cum s-a numit înainte Marea Neagra și-a primit denumirea finala de la turci, odata cu extinderea acestora in zonele de jur-imprejurul ei. Turcii au asociat multa vreme nordul cu intunericul si de aceea au numit marea situata la nordul imperiului lor drept Kara Deniz = Marea Neagra, iar Marea Mediterana, care se afla la sud de centrul imperiului o numesc si azi Ak Deniz = Marea Alba. Cei mai dintai menționați locuitori ai țarmurilor marii Negre, anume Cimerienii și Sciții (popoare indo-europene), o denumeau „Axaina”, adica „albastru inchis”. In vremea colonizarii grecești marea se numea „Pontos Euxeinos”, adica „marea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

