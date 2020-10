Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianca Nadia Podoroska, doar locul 131 in ierarhia tenisului feminin, s-a calificat surprinzator in semifinale la Roland Garros, invingand-o marti pe ucraineanca Elina Svitolina, numarul 5 WTA si a treia favorita, in doua seturi, 6-2, 6-4 Nadia Podoroska, in varsta de 23 ani, s-a impus dupa mai…

- Surpriza de proporții la Roland Garros! Principala favorita a turneului de Mare Șlem, Simona Halep, a fost eliminata in optimile de finala. Romanca a pierdut meciul cu poloneza Iga Swiatek, tenismena aflata pe locul 54 in clasamentul WTA.

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina (5 WTA, favorita nr. 3) s-a calificat vineri in optimile turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce a trecut in doua seturi, 6-4, 7-5, de rusoaica Ekaterina Alexandrova (31 WTA, favorita nr. 27). Ucraineanca, care si-a adjudecat meciul intr-o ora…

- Jucatorul belgian de tenis David Goffin (12 ATP, favorit nr. 11) a fost eliminat din primul tur, duminica, la turneul de Mare Slem de la Roland Garros. Goffin, sfertfinalist in 2016, s-a inclinat in trei seturi, 7-5, 6-0, 6-3, in fata tanarului italian Jannik Sinner (19 ani, 74 ATP), dupa…

- Monica Niculescu si Irina Bara continua la Roland Garros! Monica (141 WTA si cap de serie numarul 16) a trecut, joi, de Elitsa Kostova. Aceasta victorie ii asigura prezenta in turul al treilea al calificarilor de la Roland Garros. Niculescu a trecut, scor 6-0, 6-7(1), 6-3, de Kostova (212 WTA), dupa…

- Nu a mai ramas mult timp pâna la startul finalei de la Roma (Premier 5), turneu unde Simona Halep a mai disputat ultimul act în doua rânduri (2017, 2018). Sportiva noastra îi cunoaște bine jocul adversarei și știe unde are cele mai mari probleme atunci când vine vorba despre…