Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O mașina s-a rasturnat in zona ”Trei Poduri”. TRAFIC INGREUNAT Un accident rutier a avut loc, vineri, 1 martie, in Alba Iulia. Din primele informații, accidentul s-a produs in jurul orei 10.00, in zona ”Trei Poduri”. Potrivit reprezentanților ISU Alba, un autoturism s-ar…

- Joi, 22 februarie, la ora 08.40, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe strada Barajului din municipiu a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism rasturnat in curtea unui imobil. In urma verificarilor…

- Marți, 20 februarie, la ora 18.18, polițiștii din Saliștea de Sus au identificat pe D.J. 186, in apropiere de limita cu localitatea Sacel, un autovehicul ce se afla rasturnat in afara parții carosabile ca urmare a unui accident de circulație. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un barbat in…

- Un tanar de 25 de a murit in urma unui accident rutier. Acesta furase mașina unui prieten din Buzau și se indrepta spre casa, deși avea permisul suspendat. Pe șoseaua DN 2B a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a rasturnat, impactul fiind fatal.

- Un barbat a fost lovit de o mașina la volanul careia s-ar fi aflat un preot. Accidentul a avut loc intr-o localitate din județul Maramureș. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere. In imagini se poate observa, insa, și faptul ca șoferul și-a vazut de drum, de parca nimic nu s-ar…

- Un accident incredibil a fost surprins de o camera video in comuna Craciunești din Maramureș. O mașina s-a lovit puternic de un podeț, s-a rasturnat și a fost aruncata cațiva metri pe asfalt, a relatat Digi24. Șoferul a scapat cu viața dintre fiarele contorsionate.Accidentul a avut loc sambata, 30 decembrie,…

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri seara, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital, potrivit news.ro.ISU Suceava a intervenit, vineri seara, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.”La…

- Cinci tineri cu varste intre 18 si 25 de ani au ajuns, vineri, 15 decembrie 2023, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Judetean Buzau, fiind raniți cand mașina cu care se deplasau s-a rasturnat pe DN 1B, la Merei.