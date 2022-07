Stiri pe aceeasi tema

- ”CEC Bank in parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural lanseaza finantarile pe baza subventiilor APIA pe 3 ani. Astfel, fermierii vor putea obtine de 2,7 ori subventia anuala APIA pentru cultivarea suprafetelor, in baza adeverintei APIA aferenta primului an si cu garantia FGCR”, anunta banca.…

- Fermierii vor putea sa recolteze masa vegetativa si sa schimbe destinatia culturii afectate de seceta, dar si sa primeasca subventiile pe unitatea de suprafata, odata cu intrarea in vigoare a ordinului comun emis de ministrii Agriculturii si Internelor, care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.…

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat instituita prin Programul Rural Invest, care se deruleaza prin Fondul de Garantare a Creditului Rural – FGCR, pentru intreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare, precum si pentru intreprinderile din…

- Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Alina Crețu, director executiv al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania a vorbit la…