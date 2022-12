Marți, 6 decembrie 2022, Parintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent in mijlocul obștii monahale de la Manastirea Albac. Acesta a oficiat Sfanta Liturghie și a rostit cuvantul de invațatura in biserica așezamantului monahal. La finalul slujbei, parintele protosinghel Dionisie Ignat, duhovnic al obștii monahale, a fost hirotesit intru arhimandrit. Vatra monahala de aici se afla […] The post De Sfantul Nicolae, IPS Irineu a poposit la Manastirea „Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul” din Albac - protopopiatul Campeni first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .