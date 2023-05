Stiri pe aceeasi tema

- Halucinant! O femeie din Valcea a nascut in toaleta unui centru comercial, apoi și-a abandonat bebelușul intr-un sac, in parcare.Un barbat a sesizat joi seara Poliția Municipiului Ramnicu Valcea ca, intr-un grup sanitar dintr-un spațiu comercial din municipiu, este o cantitate insemnata de sange, atat…

- ■ un barbat din Vanatori Neamt a decedat la asezamantul de cult ■ moartea ar fi survenit acum o saptamana ■ O descoperire macabra a fost facuta intr-o chilie de la Manastirea Sihastria. Un barbat decedase acolo de cateva zile, politistii deschizand o ancheta. Pe data de 19 aprilie 2023, cadrele de la…

- O tanara care a vrut sa faca Paștele cu iubitul fara sa dea socoteala la parinți a sunat la 112 și a mințit ca a fost rapita și dusa in alt județ, relateaza Știri-Neamț.ro. Tanara din Bacau a sunat la 112 in seara de Inviere. A spus ca a fost rapita și dusa in județul Neamț. Polițiștii Serviciului de…

- In data de data de 13 aprilie 1886 s-a nascut marele pictor roman Nicolae Tonitza, iar 44 de ani mai tarziu de ani mai tarziu se naște Sergiu Nicolaescu. Tot in data de 13 aprilie, dar in 1906 se naște prozatorul irlandez Samuel Beckett.

- Un sofer beat a intrat intr-un copac cu o masina furata. Accidentul a avut loc luni seara, in jurul orei 19.00, pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, informeaza Stirineamt.ro. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…

- Connect-R a lansat multe succese insa unul singur l-a imbogațit. Sunt 10 ani de cand in fiecare sezon estival ramane la moda ”Eu vara nu dorm”, melodia ce i-a adus artistului sute de concerte banoase și contracte publicitare care i-au umplut conturile. S-au scurs anii iar solistul continua sa ”nu doarma”…

- Un barbat din Spania a uimit presa, dupa ce au aparut informații cum ca i-a distrus mașia fiului lui cu un tarnacop. Motivul pentru care parintele a facut acest gest s-a datorat faptului ca baiatul ar fi vrut sa urce sub influența alcoolului la volan.