De Rusalii, intre 19 și 21 iunie, la Campeni va avea loc festivalul de deschidere al Mocaniței Apusenilor, linia Campeni – Abrud. De asemenea, in gara din localitate va avea loc o expoziție feroviara. Pasionații de cale ferata ingusta vor putea admira nu mai puțin de 10 vehicole feroviare, iar cu unele dintre ele se […] Citește De Rusalii se deschide sezonul Mocaniței Apusenilor, in gara Campeni. Expoziție feroviara și plimbari cu diverse locomotive in Alba24 .