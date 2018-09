De-o vârstă cu România Mare Anul Centenarului este prioritar pentru autoritați. Guvernul a alocat sume considerabile pentru diverse proiecte menite sa promoveze Centenarul. A uitat insa de romanii care in acest an implinesc venerabila varsta de 100 de ani. Exact cat Centenarul Romaniei. Ziarul 7 Est a identificat doi ieșeni care au implinit in acest an venerabila varsta de 100 de ani. Comuna Ciurea se mandrește cu doi centenari. Fii ai comunei, Mihai Ciapa și Maria Boboc au implinit suta de ani. Mihai pe 2 februarie, iar Maria pe 24 august. Poate ca atingerea venerabilei varste ar fi fost treecuta cu vederea de restul lumii,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simion Garlea este un erou de razboi, un adevarat patriot, cu o poveste de viața mai mult decat impresionanta. Pe 1 septembrie, eroul de razboi Simion Garlea implinește 100 de ani. S-a nascut la Raspopeni, un sat din Basarabia, in anul 1918, odata cu Marea Unire și a trait istoria pe viu. La 18 ani…

- Marea Unire de la Alba Iulia. Guvernul in frunte cu Prim-Ministrul Viorica Dancila și Parlamentul Romaniei sunt invitați in an de Centenar, in Cealalta Capitala. Prefectura Județului Alba este in tratative avansate pentru organizarea unei ședințe omagiale comune, a celor doua instituții, pe 1 Decembrie,…

- Postacii ruși și o rețea de conturi automate raspandesc informații false despre vaccinuri pe Twitter pentru a semana discordie și pentru a distribui conținut malițios in timpul alegerilor din SUA, programate a avea loc in noiembrie, arata un studiu realizat de catre Universitatea George Washington și…

- Rusoaica refugiata de revoluția bolșevica, Nadia Russo obține al 9-lea brevet din istoria pilotajului feminin in Romania. Lupta in cel de-al Doilea Razboi Mondial in faimoasa ”Escadrila Alba”, salvand sute de rpniți din spitalele de campanie de langa Odesa ori Stalingrad. Comuniștii o condamna la șaptea…

- „Astazi, 29 iulie, celebram Imnul Național, unul dintre simbolurile fundamentale ale statalitații, independenței, suveranitații și unitații naționale, alaturi de Drapel, Stema de stat și Sigiliu. Zilele Revoluției de la 1848 au consfințit intonarea pentru prima data, pe linia melodica a compozitorului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis duminica, 29 iulie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Imnului Național al Romaniei. Va prezentam in continuare textul mesajului: „Astazi, 29 iulie, celebram Imnul Național, unul dintre simbolurile fundamentale ale statalitații, independenței,…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca a urmarit finala de la Roland Garros in “lacrimi si rugaciuni” pentru Simona Halep si ca isi tinea rasuflarea pana gresea Sloane Stephens, fiind de mai multe ori aproape de sufocare, transmite News.ro . “Am trait meciul Simonei in lacrimi si in rugaciuni. Nu l-am trait…