- In Serbia, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 5.263 de teste s-au confirmat 67 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In același interval de timp s-au inregistrat doua decese. De la declanșarea epidemiei, in Serbia s-au inregistrat in total 34.854 de cazuri de COVID-19 și 765 decese asociate…

- Autoritațile din Republica Ceha anunța ca duminica s-au inregistrat 1.305 de noi cazuri de infecție cu coronavirus și 15 decese pe fondul COVID. Numarul de cazuri noi confirmate duminica este mai mic decat cel de sambata cand au fost raportate 1.985 de noi cazuri COVID-19, insa mai mare decat cele…

- Insulele Scilly, un arhipeleag de insule din Marea Britanie, au raportat ieri primele cazuri de infectare cu coronavirus. In prezent nu se știe daca persoanele infectate sunt rezidenti sau turisti, scrie BBC.Insulele Scilly, situate la 45 de kilometri de peninsulaCornwall se confrunta cu primele cazuri…

- Autoritatile din domeniul sanatatii publice din judetul Prahova anunta ca au identificat un nou spital suport COVID-19, fiind vorba despre un spital privat din orasul Baicoi. Unitatea sanitara nu are sectie de terapie intensiva si este dispusa sa primeasca sapte pacienti suspecti de COVID-19, care…

- Covid-19 in Romania: Numar record de decese zilnice Autoritatile au anuntat astazi 1.053 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. din peste 22.000 de teste, bilantul depasind astfel 88.500 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri noi în ultimele 24 de ore…

- Autoritațile din Marea Britanie raporteaza „un numar redus de cazuri” de COVID-19, dupa redeschiderea școlilor, scrie Mediafax. Conform unui studiu al Public Health England (PHE), citat de Guvernul britanic, au fost identificate 67 de cazuri individuale in școlile din Anglia.Focarele de coronavirus…

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Autoritațile romane au anunțat un numar de 1.356 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, potrivit infomațiilor furnizat de Grupul de Comunicare Strategica Pana astazi, 30 iulie, pe...