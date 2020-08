Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga va juca intr-un film despre viața lui Maurizio Gucci. Gaga va fi soția lui Gucci, cea care a condamnat moartea designer-ului, dupa ce acesta a plecat intr-o zi de acasa și nu s-a mai intors niciodata, fiindca avea o idila cu o alta femeie. Gaga o sa fie inconjurata de nume mari, pentru...…

- Noua culoare a parului cantareței se numește „Ocean Blonde” (Blond albastru) și urmeaza sa devina cea mai recenta tendința in materie de coafuri in sezonul urmator. Lady Gaga este una dintre cele mai bune cantarețe ale generației sale, o actrița nominalizata la Oscar pentru rolul din A Star Is Born…

- Daca spectacolele de folclor romanesc nu sunt aprobate la Carei spre finanțare daca au in program elemente patriotice, se ofera publicului careian proiecții de filme recomandate doar persoanelor peste 16 ani. Miercuri, 26 august 2020, de la ora 20.30, in curtea Centrului Cultural Carei va avea loc proiecția…

- Regizorul american Joel Schumacher a murit luni dimineața in New York, dupa o lupta de un an cu cancerul. Regizorul, cunoscut pentru Batman Forever, avea 80 de ani, transmite Variety.Joel Schumacher si-a castigat notorietatea, dupa ce a regizat filmul Batman Forever (1995). Primul film al lui Schumacher…

- Albumul a fost vandut in 274.000 de unitati in Statele Unite, in saptamana incheiata pe 4 iunie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Aceasta a fost cea mai buna saptamana de vanzari inregistrata anul acesta de un album lansat de o femeie. „Chromatica", a carui lansare a fost amanata din cauza pandemiei,…

- Ridley Scott a reușit sa faca din Gladiatorul unul dintre cele mai vizionate filme din istoria cinematografiei, pelicula fiind la mare cautare chiar și la 20 de ani de la lansare. Connie Nielsen (interpreta rolului Lucilla, sora lui Commodius) este greu de recunoscut in prezent, insa ea vine cu o veste…

- Lady Gaga a lansat vineri "Chromatica", cel de-al saselea sau album de studio care are ca tematica universul galactic, in care ea troneaza ca regina a electropop-ului, si in care colaboreaza cu artisti precum Elton John, Ariana Grande si trupa de k-pop Blackpink, relateaza EFE. Au trecut…

- Ian și Oscar pare ca s-au certat și iși arunca sageți pe Instagram prin intermediul story-urilor. Spun „pare”, fiindca ma gandesc ca ar putea exista o șansa ca cei doi sa fie ironici la adresa acestui ‘diss trend‘ care are loc pe scena trap-ului romanesc. Ideea este ca de ieri au inceput sa posteze…