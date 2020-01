Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis ca, incepand de miercuri, sa isi suspende activitatea in salile de judecata. Ei sunt nemultumiti de iminenta abrogare a pensiilor speciale de care beneficiaza si magistratii.

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD, stabilita la congresul partidului din 29 iunie, informeaza agerpres.ro. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins…