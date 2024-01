Stiri pe aceeasi tema

- In data de 20 ianuarie 2024, in jurul orei 13:00, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Matca au oprit pentru control in trafic, pe DJ 251 C, in interiorul localitatii Valea Marului, un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Varlezi, judetul Galati, potrivit IPJ Galati.…

- Un tanar din Cristești s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat. Polițiștii l-au prins in trafic Joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Cristești, un autoturism condus de un tanar, de 24 de ani, din aceeași localitate.…

- Un jandarm de la Brigada Speciala din Cluj a fost prins in trafic, la Huedin, in urma unui control de rutina cu droguri și un cantar. Polițiștii au controlat mașina și au gasit rucsacul, dar tanarul a spus ca nu este al lui, ci este al unui prieten.Conform informațiilor, barbatul lucreaza la Brigada…

- Dupa o urmarire in trafic un tanar fara permis și baut a fost prins de polițiștii doljeni. Intr-o intervenție de urgența, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au urmarit un conducator auto pe DJ 561 D, in comuna Orodel. Tanarul de 20 de ani, din comuna Unirea, a refuzat sa opreasca la semnalul…

- Este din nou soc in structurile Ministerului de Interne. O jandamerița a fost prinsa in trafic, luni, cu droguri asupra ei. Polițiștii din cadrul Secției 18 care au confirmat ca aceasta face parte din cadrul Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Se pare ca jandarmerita se afla intr-un taxi…

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

