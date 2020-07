Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest City (5,425) and the counties of Suceava (4,439), Arges (2,911) and Brasov (2,811) counties have the highest SARS-CoV-2 case counts in Romania, the Strategic Communication Group (GCS), the official novel coronavirus communication task force, informed on Tuesday.Twelve counties so…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat marți 637 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, care au urcat bilanțul bolnavilor COVID de pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei și pana acum, la 33.585. Grupul de Comunicare Strategica va comunica miercuri, in jurul orei 13.00 numarul cazurilor…

- Noile reguli care vor fi valabile in noua etapa a starii de alerta vor fi stabilite in cadrul sedintei de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Guvernul nu are nevoie de incuviintarea Parlamentului pentru a prelungi starea de alerta. Citeste si: Klaus Iohannis:"E socant! PSD…

- Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- ”La un moment este posibil sa trebuiasca sa suplimentam locurile la terapie intensiva. Semnalele de alarma sunt. Insistam la oameni sa respecte regulile de protecție. Masca, dezinfecție, spalare pe maini. Vedem o creștere foarte serioasa și avem niște indicatori pe care ii analizam. Durata de infectare…