- NOUTAȚI… Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui pune la dispoziția angajatorilor o noua versiune a Registrului General de Evidența a Angajaților (REVISAL), baza de date ce cuprinde toate informațiile cu privire la contractele individuale de munca, la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, prin Colegiul Economic „Ion Ghica″ din Targoviște, a organizat etapa județeana a Concursului „STIU SI APLIC”. Competiția reprezinta o inițiativa a Inspecției Muncii, care iși propune informarea elevilor din…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița reamintește angajatorilor care sunt termenele in care trebuie sa transmita informațiile, in Registrul Electronic de Evidența a Salariaților, pentru a nu ajunge in situația de a primi sancțiuni, pentru eventuale intarzieri. „Pentru incheierea unui contract…

- Comunicat de presa Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița le reamintește angajatorilor care sunt termenele in care trebuie sa transmita informațiile, in Registrul Electronic de Evidența a Salariaților, pentru a nu ajunge in situația de a primi sancțiuni, pentru eventuale intarzieri. Cel tarziu…

- Pentru a evita situațiile neplacute și a nu deveni victimele inșelatoriilor și ale exploatarii prin munca, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița face apel la cetațenii care doresc sa lucreze in Norvegia, sa dea dovada de prudența: „Lansam acest avertisment in contextul in care Ambasada Romaniei…