Bucureștenii se vad puși in fața faptului implinit: in plina vara, cu temperaturi caniculare, vor face baie cu apa gheața. Compania Municipala Termoenergetica S.A. a informat ca incepand de luni, 17 iulie, vor fi efectuate lucrari la rețeaua de termificare din Capiata, in zone din Sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6. Sunt implicate lucrari de inlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei aparținand companiei. Astfel, 500 de blocuri vor ramane fara apa calda. – 1. Conducta Magistralei I – CET Cet Energo – Dn 400 mm și Magistrala II Vest Dn 80 0mm, in zona intersecției Bulevardului Iuliu…