Stiri pe aceeasi tema

- Un raspuns rapid la nivel internațional ar fi putut opri epidemia de Covid-19 din China inainte sa devina catastrofa globala din 2020, arata un raport devastator de critic la adresa raspunsului dat la pandemie de liderii lumii și de Organizația Mondiala a Sanatații, scrie Financial Times, potrivit Hotnews.…

- Comisia Europeana vede acum viitorul economic al zonei euro cu optimism, grație unei campanii de vaccinare in sfarșit pe drumul cel bun și a unui plan ambițios de redresare. Recuperarea nu mai este un miraj, ci o realitate in desfașurare:perspectivele economice ale Europei se imbunatațesc considerabil,…

- Un raspuns rapid la nivel internațional ar fi putut opri epidemia de Covid-19 din China inainte sa devina catastrofa globala din 2020, arata un raport devastator de critic la adresa raspunsului dat la pandemie de liderii lumii și de Organizația Mondiala a Sanatații, scrie Financial Times. O analiza…

- In timp ce un funcționar local a declarat ca aproape 40 de cadavre au eșuat in districtul Buxar, publicații locale scriu ca ar fi vorba despre 100 de oameni morți. Locuitorii susțin insa ca este posibil ca aceste cadavre sa fi fost aruncate in apa din cauza ca rudele victimelor nu pot plati lemnul necesar…

- In plina pandemie de Covid-19, Uniunea Comunelor Granicerești Nasaudene a cerut in instanța evacuarea Spitalului Județean de pe Independenței. Asta in condițiile in care de mai bine de un an este o provocare pentru unitatea medicala sa faca loc pentru bolnavi și infectați in spațiile pe care le are.…

- Peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. The post Participanții la un priveghi, amendați. Alte aproape 200 de sancțiuni au fost date pentru nerespectarea restricțiilor…

- In baza Legii nr. 247/2011, ziua de 9 martie este zi naționala de rememorare a destinelor intrerupte inainte de vreme sau schimbate in mod nedrept ale miilor de detinuti politici anticomunisti din Romania postbelica. In aceasta zi, declarata prin actul normativ sus-menționat ca fiind Ziua Deținuților…

- Circa 7 din 10 antreprenori spun ca vor mentine salariile angajatilor lor la nivelul din anul 2020, iar 1 din 10 spune ca va creste nivelul salarial in anul 2021, conform unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), conform Mediafax.…