- Este o intrebare la care așteptam raspuns din partea directorului Culea Marius Silviu, pentru ca ne vedem nevoiți sa ne indreptam atenția și asupra instituției pe care o conduce, care ar trebui sa manifeste maxima vigilența atunci cand oamenii aflați in subordinea primarului PSD Dulce Marius Grigore…

- Așa cum am promis in Partea a IV-a, continuam sa dezvaluim manevrele pe bani publici care sunt facute de directoarea Blebea Valentina Georgiana sub paravanul funcției, așa cum reies, cel puțin la prima vedere, din actele pe care aceasta le-a semnat, iar banii publici sunt direcționați catre conturile…

- Un angajat al Complexului de Agrement Dumbrava – ZOO din municipiul Calarași a fost mușcat de o maimuța care a evadat din spațiul special amenajat. Potrivit unor surse, acesta a fost preluat de un echipaj de prim ajutor al Serviciului de Ambulanța Judetean Calarași și transportat la spital in vederea…

- Ne vedem nevoiți sa ne intrerupem vacanța și sa continuam șirul dezvaluirilor despre neregulile care inca se mai intampla pe la ZOO și, incepand cu acest articol, vom publica și informațiile pe care ni le furnizeaza directoarea Blebea Valentina Georgiana prin intermediul acțiunilor pe care le -a depus…

- O pereche de cercei din aur a fost “oferita”, in anul 2022, unei persoane “importante” din Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina ZOO din municipiul Calarași. Potrivit surselor noastre, aceștia au fost “oferiți” din partea unui furnizor de baloți de lucerna. Speram ca acest mic “indiciu” sa le fie…

- Despre neregulile de la Gradina ZOO am tot scris și din cate se pare nu intereseaza pe nimeni din primaria municipiului Calarași… nici macar pe primarul Dulce Marius Grigore. Drept urmare, vom veni in ajutorul altor persoane/organe interesate cu o inregistrare in care un diriginte de șantier vorbește…

- La data de 25 mai 2023, Tribunalul Giurgiu a admis cererea formulata de fostul șofer Ștefanescu Ionel in dosarul nr.633/116/2022, și dispus suspendarea judecații procesului in care parați sunt Complexul de Agrement Dumbrava și directoarea Blebea Valentina Georgiana, pana la soluționarea definitiva a…

- Primul Aqua Park din Alba se va construi la Ocna Mureș. Anunțul primarului despre investițiile din zona complexului balnear La Ocna Mureș se va construi primul Aqua Park din județul Alba, este declarația facuta de primarul orașului Silviu Vințeler pentru alba24.ro. Pe langa Aqua Park se va ridica și…