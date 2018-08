De la Washington, la Montreal

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan si Monica Niculescu au obtinut victorii, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Montreal (WTA Premier), dotat cu premii totale de 2.820.000 dolari americani. Bogdan (25 ani, 87 WTA) a profitat de abandonul…

- Petre Apostol Dupa o perioada mai putin reusita, din cauza unei accidentari la cot, suferita la Roland Garros, coborand 21 de pozitii in clasamentul mondial WTA, ajungand pe locul 87 mondial, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan arata semne de revenire. Exemplul cel mai bun in acest sens il reprezinta…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a inregistrat o coborare de 21 de locuri in clasamentul mondial al Asociatiei profesioniste de tenis feminin (WTA). Dupa ce in luna ianuarie a intrat, in premiera, intre cele mai valoroase 100 de jucatoare ale lumii, sportiva din Sinaia a avut…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat intr-un interviu recent ca parinții sai s-au nascut in Europa, continent fața de care are „un atașament puternic”. Declarația sa este parțial adevarata. In urma recentei vizite in Marea Britanie, Trump a declarat ca ambii sai parinți au radacini europene,…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a afirmat ca are nevoie de o pauza dupa eliminarea de la Wimbledon și ca va reveni direct pe hardul de la Montreal, pe 3 august. Twitter-ul a fost insa impanzit de informația conform careia Simona ar urma sa primeasca un wildcard la a 50-a ediție a "Citi Open", turneul WTA…

- Aproximativ zece primari din Romania, s-au aflat, in perioada 6-20 mai, intr-un schimb de experiența in Statele Unite ale Americii și Canada. Din delegația Asociației Municipiilor din Romania a facut parte și primarul Vasluiului, Vasile Paval, care a avut mai multe intrevederi cu administrațiile din…

- Lou Rivieccio preia conducerea operațiunilor europene, in timp ce compania continua sa investeasca in consolidarea principalelor competențe la nivel regional UPS (NYSE: UPS) il numește pe Lou Rivieccio in funcția de președinte al UPS Europa. Rivieccio va gestiona operațiunile UPS in 56 de țari și teritorii…

- Compania americana de logistica UPS il numeste pe Lou Rivieccio la conducerea operatiunilor din Europa, pozitie din care va gestiona businessul UPS in 56 de tari si teritorii si va avea in subordine peste 49.000 de angajati. „Venirea lui Lou Rivieccio la conducerea operatiunilor din Europa…