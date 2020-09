Noul an școlar, sub dinamica incertitudinii

Pentru preșcolarii și elevii din România, astăzi este prima zi din noul an școlar. ”Bobocii” - cei care vor merge pentru prima dată la grădiniță, în clasa pregătitoare sau la liceu - se vor cunoaște acum pentru prima dată, alții ... The post Noul an școlar, sub dinamica incertitudinii appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]