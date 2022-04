De la un simplu angajat, Adriana Teleșcu a ajuns directorul financiar al Restaurantului Veranda Adriana Teleșcu este omul din spatele cifrelor de la Restaurantul Veranda din Iași. Ea este absolventa a Facultații de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UAIC și s-a angajat in perioada studenției la un restaurant din Iași pentru a deveni independenta. In doar cațiva ani, viața Adrianei s-a schimbat complet, a evoluat iar in prezent este directorul financiar al celui mai cunoscut restaurant din Iași, Veranda. „Parcursul meu in companie este destul de interesant. Am inceput de jos. Primul meu job l-am avut inca de cand eram pe bancile facultații In anul III de licența m-am angajat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

