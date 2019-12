Stiri pe aceeasi tema

- Aradul are reprezentare in guvernul Orban. Președintele organizației municipale ALDE Arad, Iulian Octavian Stana, a fost numit secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Decizia de numire, semnata de premierul Ludovic Orban, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din data…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a fost numit de catre premierul Ludovic Orban in functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului. Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial.

- Premierul Ludovic Orban l-a numit joi pe Nini Sapunaru, unul dintre cei mai vechi membri PNL , in functia de secretar de stat al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.

- Fostul administrator public al județului Ilfov, Ionel Scrioșteanu, a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor, printr-o decizie publicata in Monitorul Oficial (MO), scrie Mediafax.Ionel Scrioșteanu a lucrat 19 ani in administrația publica locala, a fost viceprimarul localitații…

- Florian-Emil Dumitru a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Decizia semnata de premier a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Florian-Emil Dumitru este membru in cadrul Federatiei Nationale Pro Agro si director…

- Doru Vișan nu mai e secretar de stat in Minsiterul Economiei și al Energiei. Premierul Ludovic Orban a decis eliberarea lui Doru Vișan din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. In locul lui Vișan a fost numit Nicolae Havrieț. Doru…

- Fosta judecatoare Lidia Barac a fost numita secretar de stat in Ministerul Justiției, in urma unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a semnat primele decizii in calitate de prim-ministru: numiri și eliberari din funcție. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a fost numit in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru și decizia a aparut in Monitorul Oficial.Pleaca din…