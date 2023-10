Foaierul Palatului Administrativ din Timișoara va gazdui incepand de luni, 30 octombrie, de la ora 17.00, expoziția „De la Skopje la cer”, dedicata vieții și activitații Maicii Tereza. Prima prezentare a expoziției a avut loc in Italia, fiind apoi itinerata in Polonia, Slovenia, Japonia și Franța. La Timișoara, evenimentul este realizat, in parteneriat, de catre […] Articolul „De la Skopje la cer” – expoziție dedicata Maicii Tereza la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .