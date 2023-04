De la sex la gen: încercarea modernă de eliminare a biologiei In imagine, simbolul pentru: feminin, masculin și transgen Sunt diferențele dintre sexe in intregime construite socialmente? Chiar nu exista diferențe semnificative intre sexe, impotriva a ceea ce pare evident din simpla observare a barbaților și femeilor? Iși poate alege omul, in funcție de cum se simte, genul? Intr-un articol publicat in revista Skeptic, antropologul Robert Lynch, explica, pe de-o parte, care este semnificația sexului in lumea animala și de ce sexul este binar, iar pe de alta parte de ce tendința moderna de a relativiza sexul / genul este vatamatoare, in special pentru cei tineri. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache și soția sa, Cristina Zenaida Iordache, erau in cautarea unei noi vieți in Canada, impreuna cu cei doi copii ai lor, unul in varsta de un an și celalalt de doi ani. Din pacate, visul lor s-a sfarșit tragic atunci cand trupurile lor au fost gasite in raul St. Lawrence, impreuna cu cele…

- Un numar de 409 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in saptamana 20 - 26 martie, dintre care 338 cu Pfizer Omicron adaptat la noile tulpini de coronavirus, ser a carui administrare a inceput pe 28 noiembrie 2022.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, iar relația lor a devenit vizibila la America Express. Actrița și cunoscutul bucatar s-au cunoscut pe litoralul romanesc, la Vama Veche, și s-au indragosit nebunește unul de celalalt, in ciuda diferenței de varsta de 17 ani.…

- Un nou Consiliu cu emoții pentru tabara Faimoșilor. In ediția de luni, 13 martie, aceștia au pierdut primul joc de imunitate in fața Razboinicilor, astfel ca acum sunt nevoiți sa se nominalizeze intre ei. Iata ce concurenți au fost propuși spre eliminare și vor intra la votul publicului. Nominalizare…

- Farmacia Spitalului Județean de Urgența Dr. Constantin Opriș Baia Mare , care asigura medicamentele necesare tuturor bolnavilor internati, a fost dotata cu o camera frig moderna, o investiție realizata cu ajutorul unor sponsori generoși, care merita mulțumiri și recunoștința comunitații . Farmacia,…

- Incercarea de a ințelege revizuirea complexa propusa de Uniunea Europeana a normelor sale privind ajutoarele de stat – un raspuns parțial la amenințarea concurențiala reprezentata de Legea americana de reducere a inflației(IRA), in valoare de 369 de miliarde de dolari – este unul dintre momentele umilitoare…

- Aseara, 7 februarie, la Survivor Romania 2023 a avut loc al doilea joc de imunitate al saptamanii. Faimoșii au caștigat de data aceasta, iar Razboinicii au facut nominalizari. Astfel, șapte concurenți sunt in pericol de eliminare saptamana aceasta, patru Faimoși și trei Razboinici. La primul joc de…

- IN ASTEPTARE… Vasluiul, primul oras din judet ca numar de locuitori, nu va avea in viitorul foarte apropiat o autogara moderna. Anuntul a fost facut de catre primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, care a declarat ca nu are cadru legal pentru a realiza o astfel de investitie pentru ca autogara deserveste…