De la sedane la SUV-uri: Alege maşina care se potriveşte stilului şi destinaţiei tale Alegerea unei mașini este o decizie semnificativa care iti poate influenta nu doar mobilitatea, ci și stilul de viața. Prin urmare, dincolo de buget, este esential sa ții cont atat de funcționalitațile estetice, cat si de cele practice, si sa alegi masina care se potriveste si se adapteaza cel mai bine stilului personal de condus si, evident, destinatiei tale. Sedane sau SUV-uri: pentru ce sa optezi? Iata tot ce trebuie sa stii despre caracteristicile si beneficiile acestora, astfel incat sa poti lua o decizie cat mai informata. Sedane: Echilibru perfect intre confort, eficienta si eleganta Sedanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații centrului comercial Promenada Mall din Braila au sunat, joi, la 112 dupa ce au simțit un miros puternic de GPL și sunetul specific de scurgere a gazului. Mașina aparține unui cetațean ucrainean, informeaza De Braila.Pompierii braileni au intervenit de urgența, asigurand un perimetru de siguranța…

- Cand vine vorba de amenajarea livingului sau a spațiului de relaxare, alegerea intre o canapea și un colțar poate fi o decizie dificila. Ambele opțiuni au avantajele și caracteristicile lor unice iar alegerea potrivita depinde de preferințele personale și de nevoile individuale. Iar noi, la Roberto…

- Violența in trafic a atins cote de neinchipuit in municipiul Suceava. Un episod neverosimil s-a petrecut sambata la pranz pe bulevardul principal la intersecția cu strada Bistriței, in zona Metro. Șoferul unui BMW oprit la semafor a coborat din mașina și a pulverizat cu spray lacrimogen in interiorul…

- Aer condiționat sau ventilator. Ce este mai eficient in zilele caniculare: costuri, consum și eficiența Alegerea dintre ventilator și aer condiționat depinde de preferințele și nevoile individuale, precum și de condițiile specifice din mediul in care te afli. Ambele dispozitive au avantaje și dezavantaje,…

- Sambata, a fost o zi foarte agitata pe Autostrada Soarelui. In goana spre mare, accidentele s-au produs inca de dimineata. Mai multe masini au fost implicate in acel eveniment rutier neplacut. Accident in lant, 15 persoane afectate Primul carambol s-a petrecut la km 59, in zona Nicolae Balceascu. Au…

- Compania Dacia surprinde publicul prin lansarea primei mașini sport din gama sa, Dacia Speeder. Noua mașina marca Dacia are ca model de baza autovehicului Sandero, pe care desingerii și inginerii din Cehia l-au adaptat noului concept, denumind mașina sport Dacia Speeder. Dacia Speeder este un autoturism…

- UPDATE! Traficul a fost deblocat. In accident a fost implicata și o mașina a Poștei Romane. La fața locului au ajuns doua ambulanțe SAJ Vaslui, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, precum și un echipaj specializat pentru asigurarea zonei și a masurilor PSI. Potrivit Inspectoratului pentru Situații…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini s-a produs pe strada Campiei, din Turda.Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit luni seara, in jurul orei 21.00, la un accident rutier petrecut pe strada Campiei din Turda. ”Echipajele noastre au gasit la fața locului trei autoturisme avariate,…