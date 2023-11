Stiri pe aceeasi tema

- Ruina castelului in care hortyistii au omorat 87 de romani si sase evrei nu este dorita de nimeni. La aproape opt decenii de la cumplitele evenimente de la Treznea, cand trupele hortyiste au macelarit 87 de romani si sase evrei din sat, castelul grofului care ar fi comandat masacrul a ajuns o ruina.…

- Claudiu Nasui a criticat la un port Tv felul in care s-a implicat poliția in rezolvarea accidentului tragic de la 2 MAi. A vorbit insa ca despre un eșec din numeroasele eșecuri ale instituțiilor statului din Romania amintind și despre omenii care ard in spitale, și despre nașterile din fața spitalelor…

- Un incident a avut loc sambata in timpul unei manevre premergatoare aselenizarii sondei rusesti Luna-25, potrivit agentiei spatiale ruse Roscosmos, care a precizat ca „analizeaza in prezent situatia”, relateaza AFP.

- Un cuplu de americani a ramas impresionat de Sibiu. L-a numit „bijuteria ascunsa a Europei”. Orașul i-a incantat și i-a amuzat cu arhitectura lui, iar reacțiile lor au devenit virale in mediul online.

- O scena parca desprinsa dintr-un film de acțiune s-a petrecut in data de 13 august, in Ungaria, in apropiere de Szeged și a fost surprinsa de camera de filmat a unei autospeciale de poliție: șoferul roman al unei mașini pline de migranți s-a aruncat de la volan cand a vazut ca este urmarit. In jurul…

- In timpul razboiului aici a funcționat un cuib de mitraliera iar acum a fost amenajata o peștera in cinstea Sfantului Cuvios Antonie cel Mare. Obiectivul se afla la baza stancii din varful Muntelui Piatra Taieturii situata la 1.600 metri altitudine, stanca incorporata in manastirea care ii poarta numele.…

- Camelia Potec traiește cea mai frumoasa perioada din viața unei femei și se bucura cat mai mult de timpul petrecut alaturi de fiica sa. Campioana este insarcinata pentru a doua oara, iar de curand, pe Instagram, a postat o imagine emoționant alaturi de fata ei.

- Timpul petrecut alaturi de persoana iubita este unul prețios, fiecare moment petrecut impreuna reprezinta un pas inainte in consolidarea unei relații sanatoase. Indiferent de stadiul in care va aflați, activitațile desfașurate impreuna va permit sa va apropiați și sa mențineți legatura stransa. Mai…