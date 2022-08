De la oraș la sat: un cuplu s-a mutat într-un sat înconjurat de dealuri, într-o cabană eclectică unde și-a găsit liniștea Traiul la urban poate insemna adesea un ritm alert, poate fi galagios și poluat. Suntem curioși sa aflam poveștile oamenilor care au plecat din oraș, sa descoperim de ce au luat aceasta decizie, cat de greu sau ușor le-a fost și cum li s-a schimbat viața. Toate aceste nevoi se incadreaza intr-un nou trend in creștere in randul romanilor, migrația de la oraș la sate. Datele de la Institutul Național de Statistica sunt cele care confirma teoria, iar in 2017, peste 100 de mii de romani au ales sa faca acest pas, in timp ce doar 87.000 s-au mutat de la sate la orașe in aceeași perioada. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica a publicat datele pentru Trimestrul II, iar creșterea fața de Trimestrul I este de 2,1%. Fața de Trimestrul II din anul 2021, creșterea este de 5,3%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Majorarea prețurilor este un fenomen la care romanii tot asista de ceva timp. Datele INS – Institutul Național de Statistica indica faptul ca avem prețuri și de trei ori mai mari, fața de acum un an, iar inflația este maximul ultimelor doua decenii. Economiștii nu au vești bune in privința prețurilor…

- Institutul Național de Statistica a publicat ieri un comunicat de presa referitor la Inflația și evoluția prețurilor de consum. Am aflat astfel ca: Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie…

- Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL) a intrat in etapa colectarii datelor prin interviuri fața in fața. In județul Neamț, gradul de autorecenzare este de aproximativ 50%, iar cei care nu s-au autorecenzat și cei care nu au finalizat corect și complet formularele de recensamant vor fi vizitați…

- Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, spune ca guvernarea PSD-PNL a masluit datele privind creșterea PIB ca sa poata justifica o majorare a taxelor. El spune ca schimbarea brusca a metodologiei de calcul al PIB a dus la afișarea unei creșteri economice record pe primul trimestru.…

- Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, acuza guvernarea PSD-PNL ca ar fi masluit datele privind creșterea PIB ca sa poata justifica o majorare a taxelor. El spune ca schimbarea brusca a metodologiei de calcul al PIB, care a dus la afișarea unei creșteri economice record pe primul…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat, in 2021, in termeni nominali, 5.683 de lei pe gospodarie si 2.243 de lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 10,5% fata de anul precedent, potrivit datelor facute publice marți, 7 iunie, de Institutul National de Statistica (INS).Cheltuielile…

- De azi a inceput recensamantul din ușa in ușa. Mii de recenzori vor lua la pas strazile șu ulițele din toata țara și vor bate la ușile celor care nu s-au autorecenzat online. Un avocat celebru avertizeaza ce puteți sa pațiți, in cazul in care veți deschide ușa cui nu trebuie. „Atenție cui dați buletinul…