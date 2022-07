Stiri pe aceeasi tema

- La Nisa se revine la masca obligatorie in mijloacele de transport incepand de luni, saptamana viitoare, a anunțat primarul localitații Christian Estorsi la RTL. In acest sens, a fost emis un decret comun cu aleșii metropolei. Aceasta decizie a fost luata dupa ce marți ministrul francez al Sanatații,…

- Subvariantele Omicron BA.4 și BA.5, identificate pentru prima data in Africa de Sud, ar putea deveni in curand tulpinile dominante in Europa și SUA, spun experții in sanatate, transmite BBC. Cele doua tulpini au fost adaugate pe lista de monitorizare a Organizației Mondiale a Sanatații inca din luna…

- In Franța, autoritatea pentru sanatate (HAS) recomanda, din toamna, un nou rapel al vaccinului anti-Covid persoanelor cu risc major de a face forme grave de boala: in special cele cu varste peste 65 de ani și cele imunodeprimate. Potrivit HAS, circulația virusului este mai redusa, datorita unei imunitați…

- In Portugalia, al șaselea val Covid-19 se apropie. Și cauza poarta numele de BA.5. Este o subvarianta a Omicron, care caștiga teren in Portugalia, reperata pentru prima data in Africa de Sud. Potrivit serviciului național de sanatate, BA.5 ar putea atinge o frecvența de aproximativ 80% in curand, cu…

- China l-a calificat miercuri drept "iresponsabil" pe directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, care afirmase in ajun ca politica "zero Covid" promovata de tara asiatica "nu este sustenabila", relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Clopotele Cateralei naționale din Washington au batut, luni, de o mie de ori pentru morții de Covid, transmite AFP. Statele Unite a trecut pragul de un milion de victime provocate de pandemia de Covid-19. Oficial, la nivel global, Statele Unite este țara care a inregistrat cel mai mare numar de decese…

- Pana la sfarșitul anului 2021, pandemia de Covid-19 a provocat intre 13 și 17 milioane de decese, un numar mult mai mare comparativ cu datele oficiale, potrivit unei noi estimari a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publicata joi. Noile estimari ale OMS arata ca bilanțul total asociat direct sau…

- Pacienților cu forme mai puțin severe de Covid-19, dar cu un risc mai ridicat de spitalizare, Organizația Mondiala a Sanatații le ”recomanda ferm” antiviralul de la Pfizer, precizeaza AFP. Este vorba despre Paxlovid – denumirea comerciala -, combinație de Nirmaltrevir cu Ritonavir, pe care experții…