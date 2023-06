Stiri pe aceeasi tema

- Scenariu incredibil lansat de cei de la FC Argeș inaintea returului barajului de promovare-menținere in Superliga, contra lui Dinamo. FC Argeș - Dinamo are loc pe 3 iunie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Italianca Lucia Bronzetti a castigat trofeul la Rabat. Jucatoarea italiana de tenis Lucia Bronzetti (102 WTA) a castigat sambata trofeul la turneul de tenis WTA 250 de la Rabat, capitala Marocului, dotat cu premii totale de 250.303 dolari, informeaza Agerpres. CITESTE SI Irina Bara a pierdut…

- Cu trei zile inaintea celui de-al treilea meci din faza play-out a ediției 2022-2023 din campionatul SuperLigii de fotbal autohtone, cel contra „lanternei roșii” a ierarhiei celui dintai eșalon al sportului rege (și) de la noi, CS Mioveni, exista speranțe mari in privința mult așteptatului debut al…

- Un accident grav a avut loc in cursul zilei de duminica, 2 Aprilie 2023, ora 19:11, pe DN7, in apropierea localitatii Pecica din judetul Arad.Din primele informatii, un accident grav a avut loc pe DN7, intre localitatile Pecica si Nadlac, unde un camion a intrat in coliziune cu un autoturism. Potrivit…

- Claudiu Tudor, președintele Consiliului Director de la Petrolul, a dezvaluit ce discuție a avut cu Valentin Țicu, fundașul stanga și capitanul echipei. Claudiu Tudor a anunțat ca Marian Copilu, președintele clubului și investitor, a bagat deja „cateva sute de mii de euro” la Petrolul. Copilu i-a surprins…

- Echipa nationala de tineret U21 a Romaniei va disputa partide amicale tari in finalul lunii martie. Astfel, pe 24 martie (ora 19:00, Stadion Steaua), Romania se va duela cu Portugalia, in timp ce pe 28 martie (ora 19:00, Stadionul Municipal din Sibiu) va avea loc super-duelul cu Germania. Selectionerul…

- De astazi incepe, practic, un nou campionat. Vor fi noua meciuri precum noua finale, pentru ca miza pusa in joc este aceea a supraviețurii in primul eșalon. Start, așadar, in play-out, faza pe care Petrolul o abordeaza cu un total de 18 puncte, cu patru mai multe decat are prima echipa aflata, in acest…