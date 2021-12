Stiri pe aceeasi tema

- Mos Nicolae va veni in Miercurea Ciuc, la acest sfarsit de saptamana, cu o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta, dar si cu bicicleta iar un trenulet al Mosului ii va plimba pe doritori prin anumite zone ale orasului. Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Sogor Eniko, a declarat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie infectare cu noua tulpina Omicron.„Așteptam rezultatele. Sigur ca nu e exclus sa fie și noua tulpina, pentru ca, in mod evident, din zona din care vin…

- In luna decembrie, Film Now aduna la un loc intreaga familie, cu premiere și producții pentru toate gusturile. In Ajun de Moș Nicolae, ia parte la aventura Jurassic World. Dupa dezastrele proiectelor anterioare, parcul de aventuri e din nou deschis publicului amator de senzatii tari. Dar oamenii nu…

- Cutremur in noaptea de luni, in Valcea, in ziua de 08 Noiembrie 2021 la ora 01:48:09 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, VALCEA The post Cutremur in noaptea de luni, in Valcea first appeared on Partener TV .

- Cutremur in noaptea de sambata, in Vrancea, potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP. The post Cutremur in noaptea de sambata, in Vrancea first appeared on Partener TV .

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu il someaza pe premierul Florin Cițu sa ia masuri urgente, dupa ce Romania a inregistrat cifre record, marți, 28 septembrie, in ceea ce privește infectarile cu Covid-19. Acesta i-a transmis un mesaj pe Facebook prin care iși exprima ingrijorarea fața de modul superficial…

- "Procedura parlamentara - daca este maine citita, intra in calendar, nu avem ce sa facem. Eu am sesizat Curtea Constitutionala astazi pe nerespectarea regulamentului, cred ca ar fi normal sa astepte decizia Curtii Constitutionale si dupa aceea sa urmeze procedura din Parlament. Exista dubii si va spun…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a dat detalii, marți dupa-amiaza, dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis și a spus ca miniștrii formațiunii nu se joaca cu demisiile. "Nu știam ce o sa discut cu președintele, am dat curs firesc invitației. Speram sa-și exercite rolul de arbitru,…