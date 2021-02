De la Melania Trump la Jill Biden, o schimbare de ton și stil Schimbarea de ton la Casa Alba vine și de la Prima Doamna: dupa Melania Trump, retrasa și enigmatica, Jill Biden adopta un registru mai cald, mai tradițional, potrivit AFP.

Miercuri, în timpul unei intervenții prin Zoom cu soțiile de militari, ea a dat tonul: câteva flori, un ceainic, un steag american.

Relaxata, foarte lejera în fața camerelor de luat vederi, cea care cunoaște foarte bine Casa Alba dupa opt ani de vicepreședinție a soțului ei povestește anecdote despre viața ei de profesor sau grijile ei ca mama.

&"Mi-e greu sa cred ca ceremonia de inaugurare a avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a doi cetațeni straini au fost incurcate intre ele la Institutul Național de Medicina Legala (INML) Mina Minovici și s-a deschis o ancheta, scrie G4Media , care relateaza ca e vorba despre un american și un francez morți, predați eronat fiecare familiei celuilalt. „Se aduce la cunoștința opiniei…

- Portocaliul este noul negru. Prima doamna Melania Trump a purtat o rochie Gucci cu blazon portocaliu dupa ce a ajuns in Palm Beach, Florida, din Washington, DC, impreuna cu fostul președinte Donald Trump. Aceasta a marcat ultimul zbor al duo-ului cu Air Force One in calitate de președinte și prima doamna,…

- Un barbat din regiunea Panhandle din Florida, Statele Unite, a achitat facturile a 114 familii care riscau sa ramana fara apa si gaze in perioada sarbatorilor de iarna din cauza efectelor pandemiei de coronavirus, au informat mass-media locale citate de EFE și agerpres.ro.

- Situație dramatica in Statele Unite ale Americii, unde s-a inregistrat un nou record de imbolnaviri cu Covid 19. Principalul motiv pare a fi sarbatoarea de Ziua Recunoștinței, in timpul careia mulți americani au preferat sa se intalneasca cu rudele, in loc sa ramana acasa. Statele Unite au inregistrat…

- Posete Hermes, Chanel, Gucci, Dior sau Louis Vuitton estimate la zeci de mii de euro si vinuri de colectie vor fi puse in vanzare de casa de licitatii Artmark pe 8 decembrie in sesiunea de Craciun organizata online. Potrivit Artmark, piesele de colectie reprezinta, probabil, o investitie mai rentabila…

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert in boli infectioase din Statele Unite, a avertizat luni ca nu se va putea reveni imediat la o viata normala chiar si dupa vaccinarea pentru noul coronavirus, precizeaza news.ro . De fapt, Fauci recomanda oamenilor sa poarte masca si sa practice distantarea sociala…

- In primul zbor din ceea ce NASA spera sa fie o serie lunga, SpaceX va lansa duminica seara din Statele Unite patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala, o misiune ce confirma pierderea de catre Rusia a monopolului privind accesul in spatiu, pe care l-a detinut timp de noua ani, scrie AFP…