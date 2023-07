Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in fruntea clasamentului in Europa la cele mai multe accidente rutiere. In fiecare an, in țara noastra exista 400.000 de accidente rutiere, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).

- In ultimele șase luni, la Botoșani: 36 de accidente rutiere provocate de bicicliști și 19 provocate de pietoni De la inceputul anului, in județul Botoșani a fost inregistrat un numar ridicat de accidente rutiere in care au fost implicați bicicliști și pietoni. In primele 6 luni ale anului, au fost sancționați…

- Romania ramane in fruntea clasamentului statelor cu cele mai multe accidente rutiere. Anul trecut s-au intregistrat in medie 76 de accidente pe zi (28.000 pe an), iar romani au murit in fiecare zi ca urmare a acestora, arata datele Institutului Național de Statistica. La nivel european, cele mai sigure…

- Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente rutiere. Potrivit Institutului Național de Statistica, pe drumurile patriei au loc, zilnic, peste 70 de accidente. Mai mult de 70% dintre ele se intampla in timpul zilei, iar 87% au loc pe carosabil uscat.

- Reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP) vor fi cu ochii pe motocicliști, dupa ce la sfarșitul saptaminii s-au produs cel puțin 6 accidente rutiere cu implicarea lor. In rezultat, s-au inregistrat raniți, inclusiv copii, iar unii au ajuns in stare grava la spital. Polițiștii…

- Conform datelor oferite de catre Serviciul Rutier Maramureș, pana la data de 18 aprilie, ora 08.00, pe raza județului nostru au fost inregistrate 22 de accidente rutiere grave, cu șase mai puțin decat in perioada similara a anului trecut. In urma acestor accidente, 9 oameni au murit, cu doi mai puțin…

- Seful Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a declarat, marti, ca in ultimele zile s-au semnalat numeroase incidente legate de ursi, intre acestea regasindu-se cel in care un om a fost atacat si ranit, in zona Sovata, si trei accidente, unul de tren, iar doua pe Autostrada…