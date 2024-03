Unul dintre cei mai longevivi jucatori de fotbal din zona noastra, Valentin Marcu, a depus astazi juramantul dupa ce s-a angajat in armata. Marcu este unul dintre fotbaliștii care au dus „greul” in perioada cand echipa era in liga a patra, ajutand Sticla Arieșul sa revina in liga a treia in anul 2018. In acest moment, este in continuare legitimat la Turda, unde evolueaza pe postul de fundaș lateral. Valentin Marcu a fost incadrat ca SGP (soldat gradat profesionist) la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”. In cadrul aceleiași unitați lucreaza și fundașul central de la Turda, Bogdan Buglea.…