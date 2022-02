De la Chelsea la Politehnica Iași Mijlocasul dreapta englez Kiwomya este asteptat azi in Copou pentru a da probe * Poli Iasi – Stiinta Miroslava 4-1 (1-0), intr-o disputa de verificare Politehnica Iasi a disputat ieri, pe terenul sintetic al Stadionului "Tineretului", a treia partida amicala a anului. Formatia de liga secunda s-a confruntat cu Stiinta Miroslava, grupare aflata in a doua jumatate a clasamentului Seriei I a Ligii a III-a. Dupa ce in primele meciuri de verificare din 2022 Poli a trecut cu 8-0 de echipa de juniori a clubului si cu 5-0 de "lanterna" Seriei I a esalonului trei, CSM Pascani, Iasul a bifat in fata Stiintei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

