Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie va avea loc un turneu amical pe Arena Naționala, in care vor fi implicate Rapid, Borussia Dortmund și Fiorentina. 5000 de copii vor primit bilete gratuite la cele 3 meciuri. Organizatorii turneului „Superbet International Cup”, cu sprijinul „Fundației Mobexpert”, ofera cele 5000 de bilete…

- Peluza Nord Rapid, principala facțiune a suporterilor alb-vișinii, a anunțat astazi ca nu se va prezenta organizat la turneul amical la care vor participa și Borussia Dortmund și Fiorentina. Pe 10 decembrie, pe Arena Naționala va avea loc Superbet International Cup, un turneu amical in 3, la care vor…

- Pe 10 decembrie, pe Arena Naționala va avea loc Superbet International Cup, un turneu amical in 3, la care vor participa echipele Rapid București, Borussia Dortmund și Fiorentina. Vor fi 3 meciuri, echipele vor juca intre ele in meciuri de doua reprize a cate 30 de minute, cu pauza scurta, de 5 minute,…

- Echipele de fotbal Borussia Dortmund si Fiorentina sosesc la Bucuresti pentru un triunghiular cu Rapid pe Arena Nationala, in 10 decembrie, fiind programate trei meciuri de cate 60 de minute, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rapid va da piept cu doua echipe importante ale Europei! Se confirma, astfel, informația publicata in exclusivitate, duminica, de Gazeta Sporturilor: giuleștenii au inștiințat ca vor lua parte, in prima parte a lui decembrie, la un „triunghiular” unde la vor infrunta pe Borussia Dortmund și Fiorentina.…

- Superturneu luna viitoare pe cel mai mare stadion al Romaniei. Doua reprezentante ale campionatelor tari din Europa, Borussia Dortmund (locul 6 in Bundesliga) și Fiorentina (locul 10 in Serie A), vor disputa un turneu in trei la care va participa și Rapidul lui Adrian Mutu. Adrian Thiess, organizator…

- Intr-o atmosfera senzaționala pe Arena Naționala din București, FCSB-ul a obținut o victorie mare in fața Rapidului duminica seara, la capatul unui meci solid facut de baieții lui Mihai Pintilii (3-1).

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km. Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 117km V de Braila, 120km V de Galati, 122km N de Bucuresti, 123km S de…