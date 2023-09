De la atelier la portofoliu: ghid pentru investiția în arta contemporană românească Arta contemporana romaneasca a cunoscut o evoluție spectaculoasa in ultimele decenii, oferind oportunitați de investiții convingatoare. Artiștii romani contemporani au reușit sa se faca remarcați pe scena artistica locala, dar și globala, prin creații inovatoare și o abordare unica a temelor culturale și sociale. Artiști romani contemporani consacrați, apreciați pe scena internaționala a artei, dar și artiști emergenți, hotarați sa reinterpreteze metodele artistice clasice și sa abordeze teme actuale din societate, semneaza o colecție de aproximativ 200 de opere de arta contemporana care sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai mult de un an și jumatate de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, un studiu Eurobarometru arata ca 64% dintre europeni susțin acordarea de asistența militara și economica Ucrainei, iar 88% dintre respondenți susțin acordarea de ajutor umanitar. In același timp, in aproape fiecare țara UE exista…

- LIVE-VIDEO: Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”, la Alba Iulia. Artiștii care vor urca pe scena in prima seara O noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” a inceput joi seara, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. In acest an, evenimentul va…

- SOCOTELI… Sub presiunea unei parți a presei locale, primarul municipiului Vaslui s-a ținut de promisiune, iar in ședința de Consiliu Local de saptamana trecuta a prezentat, prin vocea lui Eugen Boț, directorul economic al instituției, cheltuielile pe care orașul le-a avut cu cele trei evenimente organizate…

- Festivalul Mamaia 2023, unul dintre cele mai așteptate festivaluri de la malul marii. Aflați in randurile urmatoare cand se va desfașura Festivalul Mamaia, ce artiști vor urca pe scena in cele trei zile și care este prețul biletelor. Festivalul Mamaia 2023. Ediție aniversara Festivalul Național de Muzica…

- S-a incheiat cea de-a doua ediție We Love Music Festival care a avut loc weekend-ul ce tocmai a trecut pe Platoul Fețeni de la Ramnicu Valcea, in perioada 18-19-20 august 2023. Și pentru ca cele trei zile de festival au fost un real succes, organizatorii au și anunțat datele pentru anul viitor, atunci…

- O noua desparițire in showbiz! Bebe Rexha și-a uimit fanii dupa ce a ales sa puna capat relației cu Keyan Safyari. Vestea desparțirii vine la scurt timp dupa ce vedeta a anunțat ca sufera din cauza fluctuațiilor in greutate. Mai mult, cantareața a facut publice mai multe conversații cu acesta. Vedeta…

- In urma cu doar o seara, in Capitala au rasunat piesele celor de la The Motans, Carla’s Dreams și ale Irinei Rimes. Artiștii au urcat pe scena unul cate unul și au facut un show de senzație. La acest eveniment s-a lasat și cu lacrimi și asta pentru ca Denis Roabeș a inceput sa planga chiar pe scena.…

- Vineri s-a incheiat procedura licitației pentru organizarea ediției aniversare a Festivalului Mamaia 2023, care se va desfașura in perioada 25-27 august. La festival vor evolua cu totul alți artiști decat cei care se pregatisera inițial, cu mult inainte de lansarea licitației, și care fusesera anunțați…