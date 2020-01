De la anul, pe 15 ianuarie românii vor fi puşi să citească 40 de poezii * O noua zi de vineri, deci a mai trecut o saptamana (sambata si duminica nu se pun, fiind libere), inca putin si se ispraveste luna, apoi vine inca o luna (cea mai scurta, dar si cea mai agasanta) si se ispraveste iarna, vine primavara, care ne aduce stevie, urzici si vechea datina de 9 martie, asadar putem spune ca ne-am scos. A trecut si aniversarea lui Eminescu (inca nu exista, din pacate, o lege care sa impuna tuturor romanilor ca pe 15 ianuarie sa citeas (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

