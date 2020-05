Stiri pe aceeasi tema

- Ziariștii de la Romania TV au aflat in ce condiții stau romanii, cat muncesc și de ce au plecat din Romania. Informațiile le-au aflat de la Mirabela Dumitrache, o ziarista rominca stabilita in Germania , care a stat de vorba cu o tanara care muncește intr-o fabrica de acolo Transmisiunea live a fost…

- Anatol Ciubotaru, medic-chirurg demis in toi de pandemie din functia de director al Spitalului Clinic Republican „T. Mosneaga”, in prezent isi valorifica cunostintele si experienta in cadrul proiectului „SARS-Covid 19” al Scolii Superioare de Medicina din Hanovra, Germania, a comunicat acesta la solicitarea…

- Anatol Ciubotaru, medic-chirurg, demis in toi de pandemie din functia de director al Spitalului Clinic Republican „T. Mosneaga” in prezent isi valorifica cunostintele si experienta in cadrul proiectului „SARS-Covid 19” al Scolii Superioare de Medicina din Hanovra, Germania, a comunicat acesta la solicitarea…

- Un german impatimit de jogging care a fugit din calea un atacator necunoscut a fost surprins sa afle mai tarziu ca fusese victima... unui huhurez mic (Strix aluco), informeaza DPA. Barbatul care plecase la o alergare in Bad Nenndorf, la vest de orasul Hanovra, a fost atacat de pasare, care l-a zgariat…

- Un grup de refugiati, cu ajutorul unei asociati de aparare a drepturilor omului, s-a adresat justitiei impotriva folosirii datelor din telefoanele lor mobile de catre o agentie guvernamentala germana, Oficiul Federal pentru Migratie si Refugiati (BAMF), transmite DPA. Conform relatarilor…

- Zeci de copii refugiati din insulele grecesti au plecat sambata dimineata spre Germania, a declarat o purtatoare de cuvant a aeroportului din Atena pentru dpa. Minorii s-au imbarcat spre orasul Hanovra din nordul Germaniei, de unde urmeaza sa fie dusi in zona Osnabrueck pentru o carantina…

- Un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, care a sustras folosind forta, o suma de bani dintr-o sala de jocuri, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare. T. Daniel urma sa plece in Germania pentru a se angaja, dar, pentru ca a pierdut toti banii la jocuri de noroc, i-a fost rusine sa spuna…

- Spectacole ale Teatrului de Papusi "Prichindel" Alba Iulia, din repertoriul curent, dar si din arhiva, vor putea fi urmarite zilnic pe YouTube, o modalitate de a fi alaturi, in aceasta perioada dificila, de cei mai dragi prieteni ai sai - micii spectatori, a anuntat, joi, secretarul literar, Cristina…