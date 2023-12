Stiri pe aceeasi tema

- In urma cercetarilor desfașurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane implicate intr-un caz de corupție legat de achiziția de uniforme pentru Poliția Locala…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- N-ai cum sa nu-l vezi, n-ai cum sa-l ratezi daca te plimbi pe Calea Victoriei. Apariția lui te oprește din mers, caci puține cladiri din București sunt la fel de impunatoare ca Palatul Regal.

- Circulația in nordul Capitalei pe Șoseaua Kiseleff și pe toate arterele care intersecteaza ruta Piața Presei Libere-Arcul de Triumf-Piața Victoriei va fi blocata. Motivul: ultimele repetiții pentru parada de Ziua Naționala a Romaniei. ”Trafic paralizat in București : Repetițiile pentru parada de Ziua…

- Cel mare report pentru tragerea de duminica este de 3,18 milioane de euro si se inregistreaza la Joker, categoria I, in timp ce la Noroc este in joc un report cumulat de peste 1,55 milioane de euro. Astfel, la Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,89 milioane de lei…

- La incheierea ședinței de guvern, Ministrul Justiției a anunțat ca s-a aprobat o Hotarare de Guvern care impune extinderea numarului maxim de poziții disponibile pentru DIICOT. „Vorbim de un numar de 50 de posturi in total, din care 25 sunt de procurori, 20 de grefieri, 5 posturi pentru personal economic…

- Prof. univ. dr. Simona Rednic, președintele Societații Romane de Reumatologie, subliniaza ca bolile reumatice la copii sunt subdiagnosticate și netrate, in timp ce in țara noastra sunt doar zece reumatologi pediatri. „In Romania sunt mai puțin de zece medici care au aceasta specializare, de aceea nevoia…

- Avocatul Adrian Cuculis a declarat, vineri 29 septembrie, ca imaginile camerelor de supraveghere ale accidentului din 2 mai, in care doi tineri au fost loviți și uciși de Vlad Pascu, aratau ca tinerii mergeau in afara parții carosabile. „Imaginile surprinse de catre camerele de supraveghere arata clar…