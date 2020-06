De la 1 iunie nu mai este nevoie de declarația pe proprie răspundere Incepand de luni, 1 iunie, restricția cu privire la deplasarea/libera circulația in afara localitații/zonei metropolitane a fost ridicata și nu mai este nevoie de declarația pe proprie raspundere. De asemenea, terasele au fost redeschise, cu respectarea normelor stabilite și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.461/2020. Sunt permise activitațile culturale, iar concertele in aer liber se vor desfașura cu cel mult 500 de persoane și respectarea normelor. ”Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș solicita cetațenilor sa respecte normele stabilite de autoritați in perioada… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

