- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Romania, iar Guvernul ia in calcul șomajul tehnic. Sunt noile masuri la care se gandesc guvernanții dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut in toata țara, transmite Antena 3. Ministrul Sanatații avertizeaza ca am putea avea pana la 80.000…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca din numarul total al persoanelor care au intrat in Romania sambata și duminica, aproximativ 16.000 intra in carantina deoarece nu sunt vaccinate. Dar ceea ce se intampla la granița este halucinant! Medicii care fac triajul epidemiologic sunt de multe…

- Zeci de mii de romani au venit in Romania in ultimele zile, pentru a fi acasa de sarbatori. Cele mai multe persoane nu sunt vaccinate si, conform procedurilor, trebuie sa intre in carantina. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a dezvaluit ca, in weekend, aproximativ 16.000 de persoane au ajuns in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca trebuie sa inceteze presiunea foarte mare la care sunt supusi angajatii Directiilor de Sanatate Publica din punctele de trecere a frontierei, mentionand ca ei isi fac doar datoria. El a precizat ca intelege nerabdarea si nervozitatea unora dintre…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful DSU, Raed Arafat, și directorul CNSCBT, din cadrul INSP, Adriana Pistol anunța primele masuri hotarate in cadrul ședinței cu premierul Ciuca, care a durat astazi mai bine de 4 ore. Persoanele care intra in Romania din statele din afara Uniunii Europene –…

- O decizie pentru masurile anti-OMICRON este așteptata saptamana viitoare de la autoritațile din Romania. Potrivit surselor Realitatea PLUS, in ședința de Guvern, șeful DSU, Raed Arafat, a venit cu propunerea ca romanii care vin din alte zone in șara sa prezinte un test RT-PCR indiferent daca sunt trecuți…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca sambata a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. ‘Dupa cum stiti, atat Organizatia Mondiala…

