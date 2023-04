De interes pentru soferi! Transport agabaritic cu restrictii rutiere in judetul Constanta

In cursul zilei de joi, 20 Aprilie 2023, incepand cu ora 05:00, are loc un transport agabaritic cu restrictii rutiere.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, in data de 20 Aprilie 2023, ora 05:00, se va desfasura un transport agabaritic, pe ruta: Constanta ndash; DN 39 ndash; Tuzla ndash; Mangalia ndash; Vama Veche PTF.Transportul este format dintr un camion cu masa de 96 tone, lungimea de 20 metri si latimea de 3 metri.Acesta va fi insotit pe traseul precizat ...