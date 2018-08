De frica Pestei Porcine Africane si a obligativitatii sacrificarii animalelor, taranii fug cu porcii in portbagaj!

Stiri pe aceeasi tema

- La punctul de control in trafic de la Vizireni, unde acționau un polițist și un medic veterinar, a fost identificat și oprit astazi un transportator care se deplasa de la Braila catre o stana din Bisoca. Acesta avea in mijlocul de transport 2 porci fara crotalii sau documente de transport. Deși a fost…

- Un barbat din Bisoca a crezut ca poate sa introduca in Buzau doi porci fara crotalii sau documente de transport, insa s-a trezit cu animalele eutanasiate pe loc și o amenda de 1.500 de lei. Mai dur a fost sancționat transportatorul, un brailean, pentru ca a ignorat masurile de limitare a epidemiei de…

- In urma cu doua zile, exact in ziua in care Agrointeligenta a publicat cererea crescatorului de a-i fi asomati preventiv animalele , cei de la DSV Tulcea l-au anuntat ca are Pesta Porcina Africana in exploatatie. Era vorba despre o suspiciune care s-a mediatizat rapid. Astazi, 4 august, fermierul a…

- Potrivit reprezentanților Autoritații Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), de la data confirmarii prezenței Pestei Porcine Africane (PPA) in țara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in județul Satu-Mare, se constata ca in zona de N-V a Romaniei boala evolueaza…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca au fost descoperite noi focare de pesta porcina africana, virusul fiind depistat la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, judetul Ialomita.Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata…

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezența virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci intr-o gospodarie din județul Bihor, care au fost sacrificați, anunța vineri ANSVSA (Mediafax).„Astazi, (n.r. vineri), 6 iulie, Institutul de Diagnostic…

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au montat dispozitive pentru dezinfectarea autoturismelor la trecerile cu bacul si se fac verificari in mai multe localitati, dupa ce analizele de laborator au confirmat existenta pestei porcine africane la mai multi porci de la o ferma.