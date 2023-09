Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o zi plina in Vrancea, in care a susținut doua concerte, unul in localitatea Gugești și unul la Ateneul din Focșani, ambele cu sali pline și spectatori inimoși, pianistul Catalin Raducanu continua Turneul Național Un artist, un pian și un țambal - c

- Formatia ACSO Filiasi a sustinut marti, in devans, partida cu Universitatea II Craiova, din etapa 3 din Liga 3 – seria 7, marcand astfel aniversarea Stiintei de 75 de ani. Cum distanta pana la urmatorul joc din campionat, cel cu Viitorul Simian, este destul de mare, gruparea doljeana a stabilit un joc…

- Amatorii de muzici rock sunt așteptați miercuri 30 august de la ora 17.30 la Nemesis Art Club din Timișoara pentru un regal de muzici rock, formațiile care vor susține concerte in cadrul acestui eveniment fiind Weeping Assault ,Transilvanian Frost ,Punisher ,Closed Book și Deathskin. Trupa Weeping…

- Duminica seara, melomanii timisoreni au avut parte de un concert susținut de membrii formației Compact la Porto Arte, evenimentul prilejuindu-le numeroșilor spectatori de la fața locului o seara speciala care a fost colorata cu cateva dintre cele mai cunoscute șlagare ale trupei. Dincolo de hiturile…

- Miircuri, 9 august, de la ora 19, la Faber, va avea loc un nou episod din seria evenimentelor Lost Music, un proiect ce propune o recuperare a istoriei muzicii timișorene din decadele ’70, ’80, ’90 și 2000, printr-o serie de ateliere, concerte, podcast-uri și expoziții ce pun lumina pe oamenii, locurile…

- Formația braziliana NervoChaos va susține un concert la Timișoara, in deschiderea lor urmand sa evolueze trupa italiana Violentor. NervoChaos s-a nascut in toamna anului 1996, cu dorința de a crea muzica agresiva și haotica. Trupa braziliana și-a caștigat renumele pe scena muzicala extrema datorita…

- Timișoara se va imprumuta de la Trezoreria Statului pentru a putea susține finalizarea mai multor construcții realizate cu fonduri europene. Sumele vor fi utilizate pentru finalizarea lucrarilor la noua creșa de pe Calea Bogdaneștilor, respectiv la noua Clinica de Balneologie. Sumele vor fi accesate…