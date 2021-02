Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber , a declarat marți ca nu a formulat catre CCR o sesizare de neconstituționalitate pe marginea legii care elimina pensii le speciale ale parlamentarilor pentru ca instituția nu a gasit niciun motiv in acest sens. „Nu am sesizat Curtea Constituționala. Nu am gasit motive…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat marți pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca nu a formulat catre CCR o sesizare de neconstituționalitate pe marginea legii care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor pentru ca instituția nu a gasit niciun motiv in acest sens. Citește și: Victor Ponta,…

- „Nu am sesizat Curtea Constitutionala. Termenul a expirat ieri. Nu am identificat niciun motiv de neconstitutionalitate”, a declarat Renate Weber pentru un post TV, scrie Adevarul . Avocatul Poporului a precizat ca a primit petitia Asociatiei Fostilor Parlamentari in care i se cerea sa conteste la Curte…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat pentru Digi24.ro ca nu a sesizat Curtea Constituționala pentru legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Asociația Foștilor Parlamentari a inaintat o petiției Avocatului Poporului in care cerea sesizarea Curții Constituționale cu o excepție…

- Fostul senator Mihai Goțiu susține ca unii dintre foștii parlamentari ”nu renunța” și vor sa iși ”recaștige pensiile speciale”, dupa ce, recent, s-a votat eliminarea acestora. Gotiu spune ca a primit o petiție din partea Asociației Foștilor Parlamentari, care vrea ca Avocatul Poporului sa…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat miercuri, 17 februarie, proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru deputați și senatori, UDMR a fost singurul partid care nu a votat proiectul PSD, caruia i-au adus amendamente USR PLUS și PNL. Totuși, legea risca sa fie blocata la CCR. De…

- Impozitarea cu 85% a pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei este neconstituționala, a decis Curtea Constituționala marți. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, potrivit unor surse oficiale, dupa ce Curtea a amanat de patru ori decizia, care trebuia sa fie data din luna iulie. Camera Deputatilor…

- Decizia CCR vine dupa mai multe luni in care judecatorii constituțional au amanat soluția, potrivit Digi24.ro Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Parlamentul a decis in iunie impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Barna nu mai vrea șefia Camerei…