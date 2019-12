Stiri pe aceeasi tema

- Nadine, vedeta care, la 42 de ani, este din nou la liceu, e atipica in tot ce face, așa ca sarbatorile ei nu puteau “curge” in maniera obișnuita, ca pentru noi toți, cu brad impodobit, sarmale pe masa și colinde la televizor. Prezentatoarea TVR e departe de țara de Craciun și de Revelion, la ocean,…

- Sezonul cumparaturilor pentru sarbatorile de iarna sunt in plina desfasurare, iar bucuria de a le oferi celor dragi cadouri deosebite presupune inspiratie, dar si mult timp pentru alegerea potrivita.

- Trupa americana retro Postmodern Jukebox va concerta la Sala Palatului din Bucuresti pe 6 decembrie, eveniment care are loc in cadrul turnului "Welcome to the Twenties 2.0". Show-ul, conceput special pentru a intampina anul 2020, va aduce la Bucuresti "un recital ca in vremea Marelui Gatsby",…

- Artista Lara Fabian a anuntat, duminica, înainte cu câteva ore de spectacol, ca nu mai ajunge în Craiova, din cauza unor probleme medicale, scrie Mediafax. Concertul, pentru care și-au cumparat bilete peste 3.000 de spectatori, va fi reprogramat, potrivit organizatorilor.Lara…

- Musicalul „My Fair Lady”, bazat pe textul piesei de teatru „Pygmalion", de George Bernard Shaw, va fi prezentat pe 27 decembrie, la Sala Palatului din Bucuresti, scrie news.ro.Horia Brenciu si Irina Baiant vor reveni in rolurile Henry Higgins si Eliza Dolittle, iar din distributie fac parte Adrian…

- Premiera clipului piesei „Motto” va avea loc pe youtube luni, 28 octombrie, la ora 09:00. „Spiritul rock este un spirit liber, nesupus, precum libertatea simțita pe doua roți. Motto, fiind deviza, blazonul meu, este libertatea artistica fara prejudecați, sugerata in mod simbolic…

- Goran Bregovic revine la Bucuresti pe 27 octombrie pentru un show in care va canta toate hiturile din cariera alaturi de trupa sa: Wedding & Funeral Orchestra. REGULI DE ACCES Accesul publicului este permis incepand cu ora 19:00, iar spectacolul incepe la ora 20:00, astfel va rugam sa alocati timp suficient…

- Celebra companie Bejart Ballet se intoarce la Bucuresti cu un spectacol in premiera, iar doua reprezentatii de balet contemporan vor avea lor pe 12 si pe 13 octombrie, la Sala Palatului, Tous les hommes presque toujours s’imaginent si 7 Danses Grecques.