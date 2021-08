Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a solicitat sa fie anulate gratuitațile la transportul cu trenul oferite angajaților Ministerului Transporturilor și instituțiilor subordonate. Eu merg cu avionul și imi platesc biletul, a mai spus Cițu, anunța Mediafax. Prim-ministrul Florin Cițu a vorbit marți despre…

- Premierul Florin Cițu s-a opus creșterii alocațiilor copiilor inca de cand era ministru de Finanțe, afirma secretarul general al PSD, Paul Stanescu: „Lipsa de empatie a premierului Cițu fața de copii este patologica”. „Lipsa de empatie a premierului Cițu fața de copii este patologica. S-a…

- Premierul Florin Citu a paticipat joi, in apropiere de Alba Iulia, la o intalnire cu Biroul Politic Judetean Alba al Partidului National Liberal (PNL), eveniment la care sunt prezenti zeci de primari din judet.

- PNRR - transporturile, sanatatea si educatia sunt prioritare la finantare Planul National de Redresare si Rezilienta al României a fost publicat si prezentat astazi, la doua zile dupa ce a fost trimis la Bruxelles. Premierul Florin Cîtu a explicat ca transporturile, sanatatea si…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca revenirea la normalitate va fi in trei etape, iar prima a inceput marti, 1 iunie. Seful Executivului a adaugat ca urmatoarele masuri vor fi luate la 1 iulie si altele la 1 august. „Revenim la normalitate in trei etape. Prima etapa incepe astazi. Alte masuri pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca Romania ar putea vinde o parte din vaccinurile achizitionate pana in prezent prin intermediul Uniunii Europene. El subliniat, intr-o emisiune la Digi 24, ca, desi serul Pfizer are un termen de valabilitate mai scurt, Romania nu a avut probleme cu data de expirare…

- Premierul Florin Cițu a facut, luni, cateva referiri la campania de vaccinare impotriva COVID-19, cu accent pe vaccinarea in randul adolescenților, pas care sta sa inceapa. ”Avem in continuare o campanie de vaccinare in derulare și de maine (marți, 1 iunie-n.n) putem sa vaccinam și adolescenții. Ii…